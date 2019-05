Liibüa võitlejad Tripolis said välismaalt soomukeid

Tripoli valitsusega seotud Facebooki kontole postitatud fotodelt on näha rohkem kui tosinat soomukit saabumas sadamasse. Postituses ei täpsustatud, kes neid tarnis, kuid soomukid sarnanevad Türgi lahingumasinatele Kirpi.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles eelmisel kuul, et tema valitsus toetab Tripoli võime nende jõupingutustes lüüa tagasi väepealiku Khalifa Hifteri Liibüa Rahvusarmee pealetungi pealinnale, mis võib vallandada kodusõja.

Liibüa on pärast kauaaegse diktaatori Muammar Gaddafi kukutamise ja tapmisega lõppenud NATO toetatud ülestõusu lõhenenud kahe rivaalitseva valitsuse ja parlamendi vahel ning suur osa riigist on erinevate relvarühmituste kontrolli all.