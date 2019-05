Marina Kaljurand võib eurovalimistel tuua sotsidele kaks mandaati

Turu-uuringute AS on ERR-i tellimusel küsinud inimeste valimiseelistusi Euroopa Parlamendi valimistel alates 2019. aasta algusest. Kui aprillini olid vastajatel ees vaid erakondade nimekirjad ehk mõõdeti erakondade brändide populaarsust, siis maikuu küsitluses said vastajad teha valiku juba konkreetsete kandidaatidega valimisnimekirjade põhjal. Just konkreetsete nimede lisamine tõi kaasa olulise muudatuse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, aga ka Reformierakonna toetuses. Marina Kaljurand tõstis sotsiaaldemokraadid esikohale ja võib arvata, et toetuse kasv tuli suuresti just Reformierakonna arvelt.