Puškov: ENPA ministrite otsus on samm sanktsioonide tühistamise suunas

Puškov kirjutas Twitteris, et ministrite otsus on esimene samm Venemaale kehtestatud Euroopa Liidu sanktsioonide kaotamise suunas. Puškovi sõnul kardavad seda Venemaa vastased, kuna «sanktsioonide toetajate ühtne rinne võib kokku kukkuda». Poliitiku sõnul kannavad paljud Euroopa riigid Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu kahju.

Euroopa Nõukogu ministrite otsust kritiseerisid Eesti president Kersti Kaljulaid ja kaitseminister Jüri Luik. «Ma usun dialoogi Venemaaga, kuid see ei tähenda Venemaa tagasitoomist kõigi partnerluste juurde pärast seda, kui ta on rikkunud rahvusvahelist õigust ja oma lubadusi,» ütles Kaljulaid pühapäeval Lennart Meri konverentsil. Kaitseminister Luik sõnas, et teda šokeeris Euroopa Nõukogu otsus Venemaale Nõukogus täielike õiguste andmisest. «See on libe tee. Ma ootan, et varsti tuleb üles küsimus Euroopa Liidu Vene-vastaste sanktsioonide tühistamisest. Me teeme samu vigu, mida tegime pärast Vene-Gruusia sõda,» sõnas kaitseminister.