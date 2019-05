EKRE-l külas käinud Olli Kotro: Soome peaks Schengeni alast lahkuma ja looma viisavaba tsooni Venemaaga

«Soome on valmis dialoogiks Venemaaga ilma instruktsioonideta Brüsselist. Siin usaldan ma soomlasi ja venelasi. Samuti on selge, et Ungari ja Itaalia arendavad kahepoolseid suhteid Venemaa ja Hiinaga. Nendes riikides on Soomega võrreldes paremini aru saadud, mis on välispoliitika,» väitis poliitik.

Kotro vastas sellele: «Soomlased on rahumeelne rahvas, kes hindab oma maad ega taha võõrvägesid oma pinnale. Soomlased ei taha, et keegi kasutaks nende territooriumi kolmandate osaliste omakasupüüdlikes huvides. Soomlastel on geopoliitika ja geostrateegia tähendusest karm kogemus. /.../ Rahval on täielik arusaam sellest, et Soome ei saa loota võõrale abile ja et meie regionaalne kaitsesüsteem on kõige efektiivsem. Koostöö NATOga ja rahvusvahelised väed Soome territooriumil annavad vastuolulisi signaale ega paranda julgeolekuolukorda.»