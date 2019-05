Vaimulikud: USA-Iraani võimalik sõda muudaks Iraagi lahinguväljaks

Iraagi populistlik šiiavaimulik Moqtada al-Sadr hoiatas avalduses, et kõik erakonnad, kes segaksid Iraagi Iraani-USA sõtta, on Iraagi rahva vaenlased.

Iraani-toetatava šiiarühmituse juht Qais al-Khazali ütles, et on vastu operatsioonidele, mis annaksid ettekäände sõjaks.

Viimastel nädalatel on Washingtoni-Teherani suhted teravnenud ja mõni Iraani ametikandjad on kasutanud USA suhtes teravaid sõnu, samas välisminister Javad Zarif avaldas arvamust, et sõjani asi siiski ei jõua.