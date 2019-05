Paul Keres Signaali omanikest: relvahanget ei lubataks võita Hollandi juristile kuuluvad firmal

Millised variandid siis alles jäävad? Minul ajakirjanikuna tekib esimene seos võimalike korruptiivsete sidemetega.

Praegu muidugi ei saa me öelda, et seal selliseid asju taga on. Varjamise tahe võib olla korruptiivne, aga ka täiesti legitiimne. See, mis seal toimub, tavaline kindlasti ei ole.

Keda see huvitama peaks? Tallinna linnast on Signaal võitnud miljoneid eurosid väärt riigihankeid. Samas näeme, et ei Edgar Savisaare ega Taavi Aasa ajal ei ole linn teinud midagi, et tegelikes omanikes selgusele jõuda.

See peaks huvitama iga Tallinna elanikku, kes maksab Tallinna kaukasse makse. Signaali on väga oluline transpordikorraldusettevõte, aga me käsitleme seda täiesti erasfääri kuuluva ettevõttega. Toome näite Tallinna Sadamast. Tallinna Sadam on täpselt samasugune eraõiguslik äriühing, millel on eraõiguslikud juhtorganeid, aga täna oleme kohtus, kus neid nimetatakse ametiisikuteks. Minu meelest on see vale, siin on topeltmoraal.

Ega tegelikult ei ole linnal väga suurt võimalus midagi ette võtta. Nad ei saa segase omandistruktuuri selgitusel ühte firmat hankest kõrvale jätta.

Kui nad paneksid hanke tingimustesse, et peate välja tooma oma tegelikud kasusaajad füüsiliste isikute tasemel ja selliseid isikuid välja ei tooda, siis äkki saaks kõrvale jätta. Läbipaistvus riigile või ühiskonnale olulistes ettevõtetes on teistes valdkondades juurdunud. Näiteks me ei lase krediidiasutustena siia tegelema ettevõtteid, kelle puhul me ei tea, kes selle taga on. Kui keegi tahab asutada Eestis panka, aga selle tegelik kasusaaja on keegi Mehhiko narkoparun, kes tahab siit oma raha läbi pesta, siis see ei ole võimalik.

Seega, miks peaks kehtima eri standardid sellise äri puhul linna ja avaliku rahaga, mis tegelikult on ju ka teatud mõttes strateegilise tähtsusega?

Jah, seal võivad olla ka teatud julgeolekuküsimused. Kui mõnel vaenulikul jõul õnnestuks lihtsa nupuvajutusega Tallinna foorisüsteemid täiesti pimedaks lülitada, siis see võiks olla kellelegi strateegiline huvi. Arvan, et kui me kasutame avalikku raha - ja avalikku raha ringleb meie majandustegevuses kahetsusväärselt järjest enam - siis seda enam peaksime tundma huvi, kes seda raha ja kuhu suunab. See on demokraatlikuks ühiskonnas loomulik.

Kes need meie jällegi on?

Meie maksumaksjatena. Tallinna linn peaks huvi tundma. Meie esindajad volikogus. Volikogu poolt nimetatud linnavalitsus.

Asja traagika ja teistpidi ka õnn on selles, et Signaali suguseid ettevõtted naljalt rohkem Eestis ei olegi. See annab võimaluse öelda, et ah selle ühe ettevõtte pärast me ei hakka jamama. Las koerad hauguvad, karavan läheb edasi.

Nii see on. Aga ma ei kujutaks ette, et kui me teeme relvahanke ja saaksime parima pakkumise ettevõttelt, kelle väidetav tegelik kasusaaja on Hollandi advokaat - see tunduks mulle natuke kahtlane.

Aga meil pole ka võimalik öelda, et seesama Hollandi jurist Beute ei ole omanik.

Ei saagi. Aga ütlen oma isikliku elukogemuse pinnalt ja olles olnud advokaat ligi 10 aastat, siis minu teada on ebatavaline, et advokaadid sellistes suurtes infrastruktuuriettevõtetes osalusi omavad.

Kui selle advokaadi käest küsida, siis ta nimetab seda tungimiseks privaatsfääri.

See ongi tungimine privaatsfääri ja ega ta ei pea vastama. Kui ta aga tahab ennast usutavamaks teha, siis mõistlik oleks midagi vastata.

Kurioosne on see, et Beute sai Signaali omanikuks kuu aega enne, kui Eestis hakkas kehtima ettevõtete lõplike kasusaajate avaldamise nõue. Nähtavasti on tegemist mõttetu sättega?