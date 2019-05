Saksa andmekaitsevolinik: Austria asekantsleri video avaldamine oli vale

Baden-Württembergi liidumaa andmekaitsevolinik Stefan Brink usub, et Austria asekantsleri Heinz-Christian Strache video avaldamisel on negatiivsed tagajärjed. «Kui me petame poliitilisi oponente, rikume nende privaatsust ja paneme ise toime kuritegusid, siis kahjustame oma poliitilist kultuuri ja meid kõiki,» kirjutas Brink Twitteris.