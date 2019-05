Itaalia võimuliidu erakond ajas rändevastast eelnõu venitades siseministri marru

Põhjaliiga liige Giancarlo Giorgetti nimetas esmaspäeval oma partei truudust M5S-ile arutuks ja hoiatas, et see ei saa kesta igavesti.

«Kui see (määrus) on lihtsalt tühi valimistrikk, tähendab see, et nad veavad itaallasi ninapidi,» ütles M5S-i esimees Luigi Di Maio.