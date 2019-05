Kommersandi poliitikatoimetus lahkus survestamise tõttu töölt

Massiline töölt lahkumine Kremli-meelsele magnaadile Ališer Usmanovile kuuluvas ajalehes on haruldane protest Vene meediasektoris, mis valdavalt järgib valitsuse liini.

«Omanikel on õigus teha personaliotsuseid,» ütles asetoimetaja Gleb Tšerkasov Facebookis. «Töötajatel on õigus nendega mitte nõustuda ainsal võimalikul viisil: töökohta vahetades.»

Tšerkasov ütles, et tema ja veel kümme ajakirjanikku, kes moodustavad Kommersandi poliitikatoimetuse, lahkusid ametist pärast seda, kui juhatus sundis ühe loo tõttu lahkuma kaks staažikat reporterit.

Ivan Safronov ja Maksim Ivanov olid Kommersandis töötanud kümme aastat. Möödunud kuul kirjutasid nad artikli, kus öeldi, et Vene föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko võidakse välja vahetada.

«Mulle meeldivad personaliuudised ja ennustused. Tundub, et kõigile need ei meeldi,» kirjutas Ivanov Facebookis.

Kommersandi asetoimetaja Renata Jambajeva, kes on ajalehes töötanud 18 aastat, ütles, et need vallandamised olid vaid kõige hiljutisem näide survestamisest.