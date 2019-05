ÜRO lükkas tagasi Venemaa taotluse arutada Ukraina uut keeleseadust

Ukraina parlament võttis eelmisel kuul vastu seaduse, mis tugevdab ukraina keele kui riigikeele kohustuslikku kasutamist võimuorganites, kohalikes omavalitsustes ja teistes avaliku elu valdkondades. Seaduses öeldakse, et see ei laiene inimeste erasuhtlusele ega usutalitustele.

Prantsuse suursaadik Francois Delattre ütles enne protseduurilist hääletust julgeolekunõukogule, et Venemaa taotlus istungi korraldamiseks «ei ole mõeldud konstruktiivseks aruteluks,» vaid «Ukraina uue presidendi seadmiseks halvimasse valgusesse.»

Venemaa väidab, et Ukraina keeleseadus rikub 2014. aastal allkirjastatud Minski kokkuleppeid konflikti lõpetamiseks Donbassis.

Ukraina suursaadiku Volodõmõr Jeltšenko sõnul ei ole see juhus, et Venemaa taotles nõukogu istungit just Zelenskõi ametisseastumise päeval.