Raport: tuhanded Põhja-Korea naised müüakse Hiinasse seksiorjadeks

Ühendkuningriigi parlamendile eile esitletud raportis toodi välja juhtumid, mille käigus on haavatavas olukorras naistele ja alaealistele tüdrukutele väidetud, et neil on võimalik Põhja-Koreast põgeneda. Selle asemel müüakse nad aga hoopis seksiorjadena Hiinasse.