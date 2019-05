Mihkel Kärmas: kui saan kümneid kirju stiilis «pane end põlema», siis see ikka mõjub rusuvalt

Seekordses saates «Suud puhtaks» arutati, miks sõnavabaduse teema on tekitanud ühiskonnas palju erimeelsusi ja kas sõna on Eestis vaba.

Mihkel Kärmas tunnistas, et kui ta saab lühikese ajaperioodi jooksul 60 kirja, et «ma vihkan sind» ja «pane ennast põlema ja takkajärgi oma perekond ka», siis see närib hinge väga tugevasti.

Kärmas tuletas meelde, et antiikajast peale on sõnumitooja saatus olla hukatud või naeruvääristatud. «See on osa meie tööst. Me peame ka taluma seda nagu tagasisidet, kui see on negatiivne.»

Trollimine pole uus nähtus – olid ju ka Keskerakonnal palgatud inimesed, kes ajakirjanikke sõimasid ning Kesknädala esikaanel on olnud «Pealtnägija» ajakirjanike pildid jne.