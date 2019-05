Huawei turuosa võib Eestis märkimisväärselt kahaneda

USA andis äsja Huaweile 90 päeva ajapikendust ning piirangud rakenduvad augusti keskpaigast. Roonemaa sõnul see Huawei jaoks eriti midagi ei muuda, vahendas teisipäeval ETV uudistesaade «Aktuaalne kaamera.»

Huawei praegused kliendid saavad Google'i rakendusi ikka kasutada, kuid võib juhtuda, et turvauuendused jõuavad klientideni viivitusega. Piirangud puudutavad selgemalt uusi Huawei telefone. Huawei ei kaota täielikult ligipääsu Androidile, kuna Android on avatud lähtekoodiga programm. Kuid Huawei jääb ilma Google'i mobiilirakendustest. Nende hulgas on näiteks Youtube ja Google Maps.

«Huawei on väga suur telefonitootja, ta on ikkagi maailmas seal number kaks või kolm ja Eestis ka number üks või kaks, ma arvan, sõltuvalt operaatorist pigem kaks, Samsung on ees. Nii et tegemist on ikkagi väga suure telefonitootjaga ja nende jaoks ikkagi muutub ülimalt keeruliseks tulla nüüd välja telefonidega, mis võib-olla maksvad seal 700, 800, võib-olla 1000 eurot ja öelda, et vaadake kogu seda Google-asjandust, kogu äpi poodi, mitte midagi ei ole, see on üliraske,» selgitas Geeniuse vastutav väljaandja Henrik Roonemaa.

Kuigi USA lükkas piirangu Huaweile augusti keskpaigani edasi, siis Roonemaa sõnul see tegelikult saabuvat olukorda ei muuda. Huawei saab edaspidi kasutada ainult Androidi avatud versiooni.