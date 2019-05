Keskerakonna ja EKRE reiting on hakanud kosuma

Kui 13. mai seisuga toetas Reformierakonda 31,8 protsenti küsitletutest, siis 20. maiks oli see näitaja kukkunud 28,6 peale, samas sellele vaatamata on Reformierakond konkurentsitult kõige populaarsem partei.

Keskerakonna ja EKRE reiting on paranemas, kusjuures märkimisväärselt just EKRE oma. Keskerakonna toetusprotsent on paranenud nädalaga 19,4-lt 21,5-le ja EKRE-l koguni 16,2-lt 22-le.