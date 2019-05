Uuring: 37 protsenti noortest soovib oma tuleviku siduda ITga

Uuringust ilmnes, et valiku langetamisel mängivad olulist rolli motivatsioon tulevase töö väärtuslikkusest ehk hinnatakse hea palgaga tulevast töökohta IT-valdkonnas, kus saab ennast arendada ja teostada. Samuti toodi välja külastusi tehnoloogiaettevõtetesse juba põhikoolis, inspireerivaid eeskujusid ning loovaid õpetajaid.

Lisaks selgus ka, et õpilase sügavama tehnoloogiahuvi korral jäävad gümnaasiumis õpetatavad IT-ained liiga pealiskaudseks ja seetõttu õpitakse iseseisvalt või huviringides juurde. Koolide IT-õpetajad on enamasti iseõppijad ning nad tunnevad suurt puudust eelkõige gümnaasiumiastme IT õppematerjalidest.

TransferWise’i arendusjuhi Alvar Lumbergi sõnul kinnitas uuring, et tehnoloogiaettevõtted saavad innustada noori IT-karjääri valima. «Karjäärivalikutest räägitakse enamasti keskkoolis, kuid siis võib olla juba liiga hilja. 7.–8. klassi õpilased hindasid eriti kõrgelt ettevõtete külastusi, kus nad on saanud inspiratsiooni ja vahetu ettekujutuse tehnoloogiaettevõtetest. Peame näitama juba põhikooliõpilastele, et IT ei ole vaid programmeerimine või arvutite remont,» rääkis Lumberg.

Uuring käsitles ka ITd ja laiemalt loodus- ja täppisteaduste (STEM) oskuste õpetamist Eesti koolides, kasutatavaid õppematerjale ning seotust teiste õppeainetega. Tartu Ülikooli uuringujuhi Külli Kori sõnul oli küsitletud koolides üldiselt head võimalused IT õpetamiseks, kuid koolides õpetati ainet erinevates klassides ja erinevas mahus. Näiteks lisaks arvutitele sai neis koolides kasutada ka 3D-printereid, virtuaalreaalsuse prille, interaktiivset põrandaprojektorit, robootikavahendeid jmt.

Uuring näitas, et kõige suurem kitsakoht on gümnaasiumiastme IT õpetamise õppematerjalide puudus. Samuti tõid õpetajad välja, et põhikoolis ei motiveerita õpilasi valima gümnaasiumis infotehnoloogia suunda. Selle suuna valivad vaid need, keda huvitas infotehnoloogia juba varem.

Tartu Ülikool tegi TransferWise’i tellimusel uuringu Eesti 9. ja 12. klasside noorte seas. Uuringu eesmärk oli luua ülevaade sellest, mida tehakse Eesti koolides, et motiveerida õpilasi ITd õppima ning läbi teadliku valiku enda tulevikku ITga siduma.

Uuringu käigus koguti küsimustikuga andmeid 740 õpilaselt 9. ja 12. klassist ning 27 IT- õpetajalt, koolijuhilt või haridustehnoloogilt. Lisaks külastati 6 kooli, kus vaadeldi õppekeskkonda ja tehti intervjuud 17 lõpuklassi õpilase ning 8 IT-õpetajaga.