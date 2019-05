Euronews: kas paremäärmuslik populism tõukab Eestit Venemaa suunas?

Euronews kirjutab, et Eesti nägi aastate jooksul Venemaad suure ohuna oma õitsevale omariiklusele. «Neil päevil on aga välismaalased, LGBTQ+ kogukond, feministid ja loomulikult liberaalid ajanud püsti ligi 18 protsendi Eesti valijate kuklakarvad ning see on riigis tekitamas järjest turbulentsemat olukorda.»

Tuuakse välja, et Venemaa poolt kujutatav oht mängis rolli selles, et Eestist saaks väga euroopameelne riik, kes vaatab läände. «See hirm on nüüd asendunud hirmuga migratsiooni ees, valijad kalduvad paremäärmusliku, natsionalistliku, euroskeptilise ja etnotsentristliku partei poole.»

Tallinnas elav vanemaealine EKRE toetaja Inge ütles Euronewsile: «Valijad vihkavad islamiterrorismi, valijad vihkavad kõike, mis hävitab kristlust, vihkavad multikultuurset poliitikat. Kas mõistad, et see on valge rassi hävitamine?»

Luksemburgis elav EKRE valija Lii Villenthal ütles omakorda, et tema hinnangul on EKRE peamiseks eesmärgiks vältida Euroopa Liidu muutumist föderaalriigiks. Migratsiooni osas usub ta, et hiljem selle peatamisest on lihtsam on see ära hoida.

Tartu Ülikooli nooremteadur Louis Wierenga ütles Euronewsile, et etnonatsionalism muutub järjest rohkem erakonna platvormi ja ideoloogia osaks. «Immigratsioon on neile suurem probleem kui venekeelsete elanike küsimus,» sõnas Wierenga.

Analüütikute sõnul tähendab aga EKRE pääsemine olulistele ministrikohtadele, et muutumas on Eesti senine Venemaa-vastane ja läänemeelne fookus. EKRE teatas aprillis otsusest liituda Euroopa Parlamendis parempoolse fraktsiooniga, mida juhib Itaalia asepeaminister Matteo Salvini ja kuhu kuulub Saksamaa paremäärmuslik erakond AfD (Alternatiiv Saksamaale). Nii Salvini kui AfD on esinenud Venemaad toetavate sõnavõttudega. «Kui EKRE saab koha europarlamendis, siis saavad nad olema venemeelses grupis,» ütles Wierenga.

Euroopa paremäärmuslaste kohtumine Milanos. FOTO: MIGUEL MEDINA / AFP / Scanpix

James Sherr mõttekojast Chatham House ütles, et EKRE toetajate jaoks oleks suur viga vaadata migrantide seonduvat ohtu suuremana Venemaa poolt kujutatavast ohust.

Urmas Reitelmann. FOTO: Sander Ilvest / Postimees/Scanpix

Sellele tõi ta kaks põhjendust: «Esmalt, EKRE on ise Venemaa vastu väga vaenulik. Teiseks, nende migratsioonivastane retoorika keskendub mitteeurooplaste kõrval sama palju ka venelastest ja ukrainlastest töölistele. Üks EKRE tuntud liikmeid nimetas nimetas vene vähemust Eestis «parasiteerivaks rämpsuks» (EKRE liige Urmas Reitelmann nimetas

venelasi «parasiteerivateks tibladeks» - toim.). Uus on Eestis see, et seal väljakujunenud liberaalseid väärtusi ohustavad nüüd eestlased ise. Rahvuslik instinkt on ühineda välisohtude vastu. See on võib-olla üks põhjustest, miks riigi lõunaosa maapiirkondade elanike muresid on suuresti ignoreeritud. Šokina tuleb fakt, et 24 protsenti põlistest eestlastest toetab nüüd EKREt.»

Koostöö Venemaa sõpradega

Euronews mainib ka Prantsusmaa äärmuslase Marine Le Peni hiljutist külaskäiku ning fotot EKRE liikme Ruuben Kaalepiga, kus kaamerasse näidati valge rassi ülemvõimuga seostatud märki. Le Pen palus Kaalepil foto hiljem eemaldada.

Ruuben Kaalep. FOTO: Sander Ilvest/Postimees