Grusiinide toetus EL-i ja NATO-ga ühinemisele on veidi kahanenud

Euroopa Liiduga ühinemise täielikke vastaseid on Gruusias 14 protsenti, nende peamiseks argumendiks on hirm uue konflikti puhkemisest Venemaaga.

74 protsenti Gruusia elanikest pooldab valitsuse tegevust NATO-ga liitumisel, eelmise aasta detsembris oli see protsent 78. Täielikult toetas NATO-ga ühinemist 55 protsenti küsitletutest, neist pooled põhjendasid seda suurema julgeolekuga. 27 protsenti NATO-ga liitumise toetajatest loodavad, et see aitab taastada Gruusia territoriaalse terviklikkuse.