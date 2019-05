Vaatlejatel ei ole tõendeid Süüria valitsusvägede keemiarünnaku kohta

Vahemere rannikul asuva Latakia põhjaosa mäed on ainus osa provintsist, mis ei ole kindlalt valitsusvägede käes.

Selle ala pärast käivad viimastel nädalatel Loode-Süürias hoogustunud lahingud valitsusvägede ja džihadistide vahel. Viimased on kasutanud mägesid valitsuse tähtsaima liitlase Venemaa Hmeimimi õhujõudude baasile raketi ja droonirünnakute stardiplatvormina.

Teisipäeval teatas aga USA välisministeerium, et uurib väiteid, nagu kasutanuks Süüria režiim keemiarelvi pühapäeval aset leidnud pealetungis suuresti islamistide valduses olevas Idlibis.

«Me kogume endiselt informatsiooni juhtunu kohta, kuid me kordame oma hoiatust, et kui president Bashar al-Assadi režiim kasutab keemiarelvi, siis USA ja tema liitlased vastavad kiiresti ja kohaselt,» ütles välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.

Vaatluskeskuse juht ütles, et väidetava pühapäevase rünnaku kohas olid ainult džihadistid, mis tähendab, et objektiivseid andmeid keemiarelvade kasutamise kohta on võimatu saada.