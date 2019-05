Vana talu taastamise soov viis Jaanuse uuesti koolipinki

Jaanus oli varasemalt õppinud Vana-Antsla Põllutöökoolis, mille lõpetas 1995. aastal. Pärast kaitseväge töötas ta paar aastat traktoristina. „Mõistsin peagi, et traktoristi amet ei ole päris see, mida tahaks pikalt teha,“ põhjendab Jaanus, miks ta taotles E kategooria juhiluba ja autojuhiks hakkas.

Nii nagu paljud autojuhid, nii sõitis ka Jaanus Euroopa teedel, kui sai aru, et kaua sellist elu elada ta ei taha. Kui on soov midagi muuta, siis tuleb midagi juurde õppida ja Jaanus on seda korduvalt teinud. Näiteks on ta töötanud bussijuhina, kavandanud oma ettevõtet, teinud elektritöid. Viimasest õppima asumisest on möödunud aasta.

„Eelmise suvel oli plaan paigaldada maakodu õhk-soojuspump. Hakkasin uurima pumpade ja paigalduste kohta ning tuli mõte ise õppida seda eriala,“ räägib Jaanus, kuidas ta uuesti koolipinki sattus. Töötukassa konsultandi käest sai ta ka infot, et tal on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust ja nii jõudiski ta Tallinna Tööstushariduskeskusesse, kus osaleb kaheaastasel külmamehhaaniku koolitusel.

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Sel aastal on valikus üle 100 õppekava 35 koolis, õppida saab nii eesti kui vene keeles.

Jaanus tunnistab, et esimene aasta koolis pole lihtne olnud. „Perekond on mind toetanud, sest eks õppimine tuleb ju ikkagi millegi arvelt – enamasti tuleb aega laenata just pereliikmete käest. Algus oli ikka väga võõras. Ei teadnud sellest erialast midagi, aga kool on tore, õppejõuga ja kursusekaaslastega läbisaamine on väga hea. Meil õpivad paljud juba sellel erialal töötavad inimesed, kuid on ka neid, kes on kunagi õppinud ja töötavad teisel erialal ja tahavad muuta oma elu,“ räägib ta.