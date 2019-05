Aktivistid paljastasid Facebookis hiiglasliku paremäärmusliku võrgustiku

Facebook on praeguseks suure osa kontodest eemaldanud, kokku oli erinevatel gruppidel jälgijaid umbes kuus miljonit. Siiani uuritakse veel sadu kontosid, millel on kokku umbes 26 miljonit jälgijat.

Kokku raporteeris Avaaz üle 500 kahtlase grupi ja Facebooki lehe, mis tegutsesid Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Ühendkuningriigis, Poolas ja Hispaanias. Paljud neist levitasid libauudiseid või kasutasid libakontosid ja -profiile, et kunstlikult suurendada enda poolt toetatud partei või veebilehe sisu nähtavust. Sellega rikuti Facebooki reegleid.

Võrgustikud olid märksa populaarsemad kui nende riikide paremäärmuslike ja Euroopa Liidu vastaste erakondade ametlikud Facebooki lehed. Avaazi hinnangu kohaselt vaadati lehti enne nende eemaldamist 500 miljonit korda. See tähendab, et vaatamisi oli rohkem kui kogu Euroopa Liidus valijaid kokku.

Itaalias kasutati taktikat, mille kohaselt pandi esialgu püsti lehed, mis rääkisid ilutoodetest, jalgpallist, tervisest või mõnest muust inimestele huvitavast teemast. Kui piisavalt paljud inimesed olid asunud lehte jälgima, muudeti see poliitiliseks tööriistaks.

Avaazi üks liidritest Christoph Schott ütles Guardianile, et võrgustikke ei loodud vaid eesootavate valimiste jaoks. Nende eesmärgiks oli poliitika muutmine valemulje tekitamise kaudu, mis näitaks, et teatud teemadel on ka rohujuuretasandil tugev toetus.