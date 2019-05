Videokatse: kui mitu sekundit enne näeb Veerenni raudteed ületades rongi?

Amet juhib tähelepanu sellele, et tegu oli esimese õnnetusega pärast Veerenni ülesõidu sulgemist. «Alates Veerenni raudteeülesõidukoha ümberehitamisest raudteeülekäigukohaks ei ole enne eilset traagilist sündmust ülekäigukohal toimunud õnnetusjuhtumeid,» lausus ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe. Meedias mainitud 2018. aasta juhtumi puhul oli tegu enesetapuga.

«Samuti soovime ümber lükata väite, mis puudutab Veerenni raudteeülekäigukohal jalgratturi vigastusega lõppenud juhtumit 2016. aasta suvel. Oluline on märkida, et õnnetus ei juhtunud mitte Veerenni, vaid Järvevana ülesõidukoha kõrval oleval ülekäigukohal, kus jalgrattur sõitis küljelt sisse Tallinna–Türi reisirongile. Toonane uurimine selgitas, et turvanguseadmed ehk tõkkepuu ja foor töötasid häireteta ning põhjuseks oli jalgratturi hooletus raudteeülekäigukohal,» lisas ta.