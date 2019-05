Kaczyński: Le Peni parteil on sidemed Moskvaga

Kaczyński sõnad ajalehele Gazeta Polska näitavad, et tema erakonna umbusk Venemaa vastu võib saada takistuseks koostööle Le Peni Rahvusliidu (RN) ja Itaalia siseministri Matteo Salvini Põhjaliigaga, sest ka Salvinil on Venemaaga sõbralikud suhted.

Salvini kutsus Euroopa riikide rahvuslased eelmiseks laupäevaks Milanosse kokku, et luua ühisrinne eelseisvateks Euroopa Parlamendi valimisteks, kuid ka seal said takistuseks erimeelsused suhtumises Venemaasse.

«Ma näen poliitilisi liikumisi, mis tegutsevad erinevates riikides, mis on ilmselgelt seotud Moskvaga ja saavad sellelt toetust. Proua Le Peni liikumine on sellest hea näide,» ütles Kaczyński.

«Seega on kõige tähtsamaks küsimuseks, kas selliste liikumiste poliitikat mõjutaks Kreml, kui nad muutuvad EL-i peamiseks jõuks? Teiste sõnadega, kui tugevad on need sidemed ja sõltuvusaste?» küsis Poola mõjuvõimsaimaks isikuks peetav poliitik.