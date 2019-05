Trump eitas eriprokuröri juurdluse tulemuste kinnimätsimist

«Seega viige need võltsjuurdlused lõpule,» lausus Trump, hoogustades rünnakuid uurimiste vastu, mida demokraatidest seadusandjad on alustanud tema rahaasjade ja tegevuse suhtes presidendina.

«Me tõesti usume, et on tähtis järgida fakte,» lausus Pelosi ajakirjanikele pärast kohtumist Trumpiga.

«Me usume, et keegi, teiste seas USA president, ei seisa seadusest kõrgemal, ja me usume, et USA president tegeleb kinnimätsimisega,» ütles ta.