Trump ja Pelosi jätkasid nägelemist Muelleri uurimise osas

Pelosi arvates on see, et Trump on jätnud tähelepanuta kongressi nõudmised, võrreldav president Richard Nixoni kukutanud hämamistega.

«Seega viige need võltsjuurdlused lõpule,» lausus Trump, hoogustades rünnakuid uurimiste vastu, mida demokraatidest seadusandjad on alustanud tema rahaasjade ja tegevuse suhtes presidendina.

Esindajatekoja spiiker on demokraatidest parteikaaslaste üha suurema surve all alustada Trumpi suhtes tagandamisprotsessi, ehkki ta ise seda ei toeta ja tahab keskenduda juurdlustele presidendi kahtlase tegevuse päevavalgele toomiseks.

Trump süüdistas teisipäeval demokraate, et need olid pettunud eriprokurör Muelleri uurimise tulemustes ja tahavad seda nüüd korrata.

«Pärast seda, kui raisatud on 40 miljonit USA maksumaksjate raha, läbi töötatud 1,4 miljonit lehekülge dokumente ja küsitletud pea 500 inimest. Ja siis selgus, et see ei vasta demokraatide soovidele. Nüüd tahavad nad seda korrata. Seda ikka teha ei tohi, see on juba halb meie riigile,» kirjutas Trump sotsiaalmeedias.