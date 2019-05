Välisminister: Hiina võitleb kaubandussõjas USA-ga lõpuni

«USA jõukasutamine meelevaldselt surve avaldamiseks Hiina erafirmale nagu Huawei on tüüpiline majanduslik kiusamine,» ütles Wang Shanghai Koostööorganisatsiooni kohtumisel Kõrgõzstanis.

«Mõned inimesed USA-s ei taha, et Hiina naudiks legitiimset õigust areneda, ning püüavad tema arenguprotsessi pärssida,» tsiteeris Hiina välisministeerium Wangi sõnu.

Trump on süüdistanud Hiinat lahtiütlemises oma lubadustest kaubandusläbirääkimistel. Peking on omakorda rõhutanud, et igasugune kokkulepe peab olema tasakaalus.