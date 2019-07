Nägemise laserkorrektsioon

- Kuidas nende aastate jooksul on muutunud meedikute ja patsientide suhtumine nägemise laserkorrektsiooni?

- Mäletan, et kuulsin esimest korda saladusliku tehnoloogia kohta 90ndate algul. Pärast aastatepikkust teabe kogumist suundusin 1999. aastal Saksamaale, kus otse tehasest, mida nüüd nimetatakse Carl Zeiss Meditec, soetasin sellel ajal moodsaima, äsjaloodud uuema põlvkonna laseri. Tegemist oli tõelise tehnikaimega: lendav laserkiir likvideeris mõne sekundi jooksul lühinägelikkuse isegi kuni 12 dioptrini.

Kui alustasime selle meetodi praktiseerimist, oli suhtumine täiesti teistsugune, pidime olema palju ettevaatlikumad kui praegu. Täna on meil kasutuses kõige kaasaegsem aparatuur ning saame paremini prognoosida operatsiooni tulemust. Nende aastate jooksul omandatud kogemused kinnitavad, et see on turvaline operatsioon, mis annab tulemuse kogu eluks.

- Missuguste raskustega pidite Teie kokku puutuma, kui alustasite nägemise laserkorrektsiooni kasutamist?

- Me olime Baltikumis esimesed, kes hakkasid seda meetodit kasutama. Meetodi uuendustest tuli teavitada oftalmoloogiat ja tõstma üldsuse teadlikkust. Pärast laseri soetamist mõistsin, et tuleb lahendada kaks olulist probleemi – inimeste teadmatus ja umbusklikkus. Lätis ei teadnud keegi midagi laserkorrektsioonist, kuid Ameerikas teadis või oli kuulnud sellistest operatsioonidest iga möödakäija. Aeg on läinud ja võin rahuliku südamega tõdeda, et nüüd teab ka Lätis iga vastutulija laserkorrektsioonist. Nende aastate jooksul oleme kolleegidega sooritanud rohkem kui kümme tuhat sellist operatsiooni. Operatsioonitulem on silmaga nähtav ning rahuldus, mida tunneme igale patsiendile tagasi antud nägemisest, on kirjeldamatu.

- Mis teie arvates on kliiniku eduloo põhjus?

- Need on kindlasti meie arstid, koostööpartnerid ja kliendid, kes meid usaldavad. Vaatamata sellele, et meie kliinik on suurimate kogemustega ja moodsaim Baltikumis, areneme iga päev. Arstid osalevad kõigil suurematel erialafoorumitel, tutvuvad uudistega ja kasutavad oma töös vaid tänapäevaseid ravi ja diagnostika meetodeid. Meie silmakeskuses töötavad vaid parimad ja teadmishimulisimad arstid. Tänapäeval suudame me korrigeerida nägemist, kui lühinägelikkus on piirides –0,5 kuni –11 dpt ja kaugnägelikkus kuni + 4 dpt. Juhul kui need näitajad on suuremad, võime pakkuda teisi lahendusi. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on võimalused kahtlemata kasvanud ja meie silmakeskuse arsenalis on ka kõrgklassi intraokulaarsed läätsed, mille abil võib korrigeerida nii tugevat lühinägelikkust ja kaugnägelikkust kui ka vanusest tingitud nägemist ehk presbüoopiat.

FOTO: Dr Solomatini silmakeskus

Mitmete teiste klientide kiitvaid kommentaare saad lugeda SIIT



- Mis on nägemise laserkorrektsiooni eeltingimused?

- Laseroperatsioone tehakse patsientidele vanuses alates 18 aastat, kui nende nägemise teravus ei ole muutunud kahe aasta jooksul. Vanuse ülemist piiri nägemise korrigeerimisele laseriga peaaegu ei ole. Peamine on, et ei oleks selle operatsiooniga sobimatut silma patoloogiat. Meie kliinikus tehakse laseroperatsioon inimestele, kellel on silmad terved ning kellel ei ole teisi raskeid haigusi, näiteks diabeeti ja südamehaigusi. Igale patsiendile tuleb loomulikult läheneda individuaalselt. Enne operatsiooni uurime põhjalikult silmamuna. Veendume, et selles ei ole mingeid muutusi, mis võiks hiljem tekitada nägemise halvenemist, näiteks katarakti, glaukoomi, võrkkesta muutusi jne. Meil on mitu aparatuuri, mis aitavad leida vastust küsimusele, kas patsiendile laseroperatsioon sobib.

- Milline näeb välja laseroperatsioon?

- Operatsioon kestab keskmiselt kümme minutit mõlemale silmale. Laser on väga täpne ja kiire, see ei ärrita silmi. Meie kasutuses on eksimeerlaser ning Läti ainuke Carl Zeissi femtolaser. Femtosekundilaseri korrektsioon on täpsem kui eksimeerlaseri korrektsioon, patsientidel on vähem komplikatsioone ja valu. See on kallim, kuid silmi säästvam meetod, millel on tulevikku. Üldiselt otsustavad arst ja patsient koos, millist laserit kasutada, kuid mõnel juhul määrab selle silma sarvkesta paksus ja silmamuna seisund.

- Tänan vastuste eest! Edu Teile!