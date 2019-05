Senaator: Trump võib kasutada Iraani ohtu saudidele relvade müümiseks

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon võib kasutada seaduslikku auku ja kasvavaid pingeid Iraaniga, et müüa relvastust Saudi Araabiale, hoolimata sellest, et Kongress on juba mitu kuud Jeemeni sõja tsiviilohvrite tõttu taolisi tehinguid tõkestanud, lausus eile senaator Chris Murphy.