Vanalinna päevad algavad Ewert and The Two Dragonsi kahetunnise tasuta kontserdiga

Sel aastal täitub 800 aastat kuulsast Tallinna lahingust, kust taevast langes alla Taani lipp ehk Dannebrog, mis andis taanlastele nii palju jõudu juurde, et nad lahingu võitsid, siis on ka Vanalinnapäevad seotud selle sündmusega.

«Me ei tähista mitte Taani perioodi algust meie riigi ja meie linna ajaloos, vaid euroopaliku ajaloo algust Tallinnas ja Eestis,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. Sveti sõnul on vanalinnas mitmeid hooneid, mis on sel perioodil ja on tänaseni säilinud ning need hooned saavad Vanalinna päevade ajal ka vastavalt tähistatud.

«Vanalinna päevad avatakse järgmisel neljapäeval kell kaheksa õhtul Raekoja platsil. Avamine algab väikese etendusega, mis annab oma interpretatsiooni kuulsale Dannebrogi lahingule,» rääkis Svet. Etendusele järgneb Ewert and The Two Dragonsi kontsertmis peaks kestma umbes kaks tundi ja on kõigile tasuta.

Vanalinna päevad avab traditsiooniliselt Tallinna linnapea. «Sel aastal ei tee linnapea seda mitte üksi, vaid koos Taani linna Vordingborgi linnapeaga. Täna on Vordingborg lihtsalt üks Taani väikelinn, aga 800 aastat tagasi oli tegemist Taani pealinnaga, kust Taani laevastik alustas teekonda Tallinna alla. Mõtlesime, et oleks õige seda 800 aasta tagust seost veelkord rõhutada,» selgitas Svet.

31. mail toimub suurejooneline Maikrahvi turniir. Turniir algab kell 18.30 väikese muusikalise etteastega Raekoja platsil ja alates kella seitsmest liigutakse Väikese rannavaäfava bastioni kõral olevale platsile, kus Maikrahvi turniir aset leiabki. Seal võistlevad omavahel ratsanikud, vibulaskjad ja mõõgamehed. Parim ratsanik kuulutataksegi Maikrahviks. Peale selle on kavas tuleetendus, muusika, tants, keskaegsed söögid-joogid ja palju muud.

Vanalinna päevade peakorraldaja Anne Velti sõnul pakub festivali kava Tallinna 800-aastase ajalooga seonduvate teemade kõrval sel aastal ka rohkelt uut. «Oleme seekord pannud rõhku nii-öelda elavatele tänavatele, kus näeb nii tsirkust, tänavakunsti kui ka põnevat tänavateatrit. Rohkesti on tulemas esinejaid välismaalt ja kaalukamat sisu lisab Vanalinna Avatud Akadeemia tunnustatud ajaloolaste osavõtul,» lausus Velt.

Vanalinna päevade lõpulavastus, mis seekord toimub Snelli tiigil, kannab nime «Aja vool». Lavastaja Ingmar Jõela sõnul on etendus vaatemänguline ja visuaalne. «See on pigem kaasaegse tantsu- ja visuaalteatri etendus, mis voogab või voolab läbi selle 800 aasta. Lugu ise hakkab hargnema kusagilt ürgajast ja rullub seal edasi. Kuna etendus toimub Snelli tiigi peal, siis hakkasin mõtlema, et kui erilises situatsioonis me oleme, olles mereäärne linn ja elades veekogu ääres, siis selle lavastuse peamiseks kujundiks sai vesi, vee erinevad vormid, vee muundumine ühest olekust teise,» lausus Jõela.

Etenduse muusika on kirjutanud Sander Mölder. «Etendus on umbes 30 minuti pikkune ning kogu muusika on loodud ainult vokaalile, seal ei ole ühtegi pilli, ei mingeid löökriistu ega midagi muud. Kõik on inimhäälega tehtud ja inimhääleks, kes selle kõik on sisse laulnud, on Anne Türnpu. Laval on 15 tantsijat, kõik ajaperioodid on esindatud oma silueti või tekstuuriga,» rääkis lavastaja.