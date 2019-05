Ülemuse iseloomustus Kert Kingole: kas tegemist on töökiusuga?

Kert Kingo selgitas Postimehele, et kõik iseloomustuses temale omistatud omadused ja tegevused on välja mõeldud või pahatahtlikult moonutatud ning tegemist oli otsese töökiusuga. Negatiivne iseloomustus on Kingo arvates seda kummalisem, et aastal 2015 märgiti ta ära MTA «Aasta parima» ja aastal 2016 «Aasta kolleegi» konkursil.