Pompeo: Huawei valetab oma suhete kohta Hiina valitsusega

Kui Huawei ütleb, et ei tee valitsusega koostööd, «siis see on lihtsalt vale», ütles Pompeo telekanalile CNBC.

«Öelda, et nad ei tee koostööd Hiina valitsusega, on valeväide,» lausus Ühendriikide välisminister.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.