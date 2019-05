Allikad: Pentagon teeb ettepaneku viia Lähis-Itta rohkem USA vägesid

Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ütles neljapäeval, et Trump hindab igapäevaselt vägede kohalolu piisavust. «Me hindame riske, me teeme kindlaks, et teeme kõike õigesti,» ütles ta uudisteprogrammile Fox and Friends.

USA ametnikud on väidetava Iraanist lähtuva ohu kohta vähe infot jaganud, kuid on viidatud, et alguses kujutas see endast Iraani väikepaatidele paigutatud rakette. Sel nädalal ütlesid ametnikud, et need raketid on ära viidud, kuid teised ohud merel püsivad.