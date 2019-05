Zelenskõi: esimesed päevad presidendina on pisut ehmatavad

«See oli väike šokk, tööd on palju,» ütles esmaspäeval presidendiametisse astunud Zelenskõi Kiievis rahvusvahelisel raamatumessil.

Ta ütles, et tahaks kolida välja senistest presidendi kantselei ruumidest Kiievi kesklinna hiiglaslikus nõukogudeaegses hoones.

«Mulle ei meeldi sealne õhkkond, see maja,» ütles Ukraina kuues president, 41-aastane endine telekoomik, kel puudub poliitiline kogemus.

«Nii et me mõtleme, mida sellega ette võtta,» lisas ta, tõdedes, et väljakolimisega kaasneb hulk probleeme.