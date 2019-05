Dokument: Venemaa saadab Kongosse sõjalised instruktorid

Vene asekaitseminister Aleksandr Fomin ütles, et Moskva peab Kongoga läbirääkimisi riigile uue Vene sõjatehnika müümiseks.

«Läbirääkimised käivad. Me ootame taotluse laekumist tarnida uut sõjatehnikat. See on väga tähtis,» sõnas Fomin ajakirjanikele.