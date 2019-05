Taiwanis sõlmiti ametlikult esimesed samasooliste abielud

Tegemist on olulise verstapostiga Aasia seksuaalvähemuste õiguste osas, mille nimel on võitlust peetud kolm aastakümmet.

Taiwanist sai läinud nädalal esimene paik Aasias, kus seadustati samasooliste abielud. Kuigi geiaktiviste otsus rõõmustab, on see samas suuresti konservatiivset ühiskonda ka lõhestanud. Seda eriti maapiirkondades ja eakamate elanike seas.

Reedel oodatakse kohalike võimude andmeil abielu registreerima umbes 300 samasoolist paari. Neist 150 pealinnas Taipeis, kus on elav ja häälekas geikogukond.

Uus seadus sisaldab siiski piiranguid, mida heteropaaridel pole. Samasoolised paarid saavad lapsendada üksnes oma partneri bioloogilisi lapsi ning abielluda välismaalastega vaid riikidest, kus geiabielud samuti lubatud on.

LGBT õiguste eest võitlejad on öelnud, et on valmis esialgu osalist võrdsust aktsepteerima.