Lõuna-Korea tahab laste kehalise karistamise keelata

Laste väärkohtlemisest teatamine kasvas aastatel 2001-2017 enam kui kümme korda 22 386 juhtumini. Seejuures on 77 protsenti süüdlastest ohvrite vanemad.

«Aina rohkem inimesi meie ühiskonnas nõustuvad, et laste väärkohtlemine on tõsine ühiskondlik probleem,» ütles sotsiaalminister Park Neung-hoo.

«Aga paljud on kehalise karistamise osas endiselt leebed. Ministeerium tahab seda muuta,» lisas ta.

Ministri sõnul plaanitakse tsiviilkoodeksist eemaldada lastevanemate õigus laste kehalisele karistamisele, mis on seal olnud alates 1960. aastast. Koolides olid füüsiline karistamine lubatud 2010. aastani.

Hiljutine valitsuse uuring näitas, et 76,8 protsenti täiskasvanud lõunakorealastest peavad nuhtlemist vajalikuks ja eilne ministri teade osutus seetõttu vastuoluliseks.

«Ma keeldun neile toitu andmast ja nende õpingute eest maksmast, kui nad oma vanemaid ei kuula. See on see, kuidas ma kehtestan oma õigusi lapsevanemana,» lisas ta.