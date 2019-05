Poola läks EL-i autoriõiguste reformi vastu kohtusse

Reformi järgi on veebiplatvormidel nüüd kohustus jõustada autoriõiguste kaitset ja tagada, et platvormide kasutajad ei postita autoriõigusi rikkuvat sisu.

Kaks aastat töös olnud reformi toetavad meediafirmad ja sisuloojad, kuid sellele on vastu internetihiiud ja internetivabaduse aktivistid. Poola oli üks kuuest riigist, mis reformile vastu oli.

Ta lisas, et on mures, et sellele määrusele võivad järgneda ennetavale tsensuurile sarnased regulatsioonid.