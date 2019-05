EL: May tagasiastumine ei muuda Brexiti-kõnelustes midagi

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri pressiesindaja ütles, et Junckerit isiklikult May otsus ei rõõmusta, kuid EL-i liidrid on Brexiti tingimustes kokku leppinud ja nende seisukoht ei muutu.

Mõned kandidaadid, kes soovivad saada May asemel Konservatiivse Partei juhiks ja seega ka peaministriks, on öelnud, et tahavad teha muudatusi lahkumistingimustes, milles May EL-iga kokku leppis.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva ütles ajakirjanikele, et ülejäänud 27 liikmesriigi juhid on kokkuleppe heaks kiitnud ja neil ei ole kavas seda läbirääkimisteks uuesti avada.

Brüssel on juba varem öelnud, et Brexiti-leppega kaasnevat mittesiduvat poliitilist deklaratsiooni oleks võimalik modifitseerida, et täpsustada EL-i ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete plaane.

Lepet ennast, mille Briti parlamendi alamkoda on kolm korda tagasi lükanud, muuta ei saa ja uusi läbirääkimisi ei tule, rõhutas Andreeva.

Ta ütles, et Juncker hindas koostööd Mayga ning on varem öelnud, et Theresa May on söakas naine, keda ta kõrgelt austab.

«Ta austab samamoodi uut peaministrit, kes ta ka ei oleks, ja loob temaga tööstuhted, peatamata vestlusi peaminister Mayga,» vahendas pressiesindaja.

«Meie positsiooni lahkumisleppe ja kõige muu kohta tegi Margaritis eile teatavaks. Selles ei muutu midagi,» lisas Andreeva EL-i pressiesindajale Margaritis Schinasele viidates.