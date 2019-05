Hispaania parlament peatas nelja vangistatud katalaani saadikumandaadi

Ülemkohus lubas Kataloonia 2017. aasta lahkulöömispüüete eest kohtusse antud katalaanid teisipäeval ajutiselt vanglast välja, et nad saaksid koos teiste aprillis valitud seadusandjatega parlamendis ametivande anda.

Romeva mandaadi tühistamist on oodata hiljem reedel.

Hispaanias on kohtu all 12 Kataloonia liidrit seoses keelatud iseseisvusreferendumiga, mis korraldati 2017. aasta 1. oktoobril. Sellele järgnes iseseisvusdeklaratsioon, mis vallandas Hispaania viimaste aastakümnete rängima poliitilise kriisi.

Kuid kui neli seadusandjat annavad oma kohad asendusliikmetele, siis on Sánchezil taas vaja Kataloonia separatistlike parteide toetust, kirjutas AFP.

Endine Kataloonia asepresident Junqueras, kes juhib separatistlikku Kataloonia Vabariiklikku Vasakparteid (ERC), on Euroopa Parlamendi valimistel rahvaste enesemääramisõigust toetava Euroopa regionalistliku partei Euroopa Vabaliidu (EFA) juhtiv kandidaat.

Tema rivaal, endine Kataloonia president Carles Puigdemont, kes ebaõnnestunud iseseisvusdeklaratsiooni järel Belgiasse põgenes, on oma erakonna Koos Kataloonia Eest (Junts per Catalunya - JxCat) juhtkandidaat.

«Meie mandaadid on peatatud Hispaanias, kuid nad ei saa seda teha Euroopas!» kirjutas Junqueras Twitteris.

«Euroopa Parlament pääsev poliitvang on parim viis mõista hukka Hispaania riigi repressioonid.»

10. mail avaldatud arvamusküsitluse kohaselt on napp enamus katalaane iseseisvuse vastu. See on nõnda esmakordselt pärast 2017. aasta juunit.