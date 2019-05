Trump: USA saadab Lähis-Itta 1500 sõdurit peamiselt kaitsvas rollis

Ühendriigid on hakanud tugevdama oma kohalolekut Pärsia lahe piirkonnas väidetava Iraanist lähtuva ohu tõttu.

«See on mõistlik vastus usutavale rünnakuohule Iraani poolt,» lausus kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan.

Associated Pressi käsutusse jõudnud märgukirja kohaselt saadetakse sõdurid regiooni lähinädalatel ning nende esmased kohustused ja tegevus on oma iseloomult kaitsvad.

Ühendriigid on juba varem saatnud Lähis-Itta lennukikandja lahingrühma ja pommitajad. USA ametiisikud on korduvalt öelnud, et ei otsi konflikti Iraaniga.