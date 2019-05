Reinsalu Varssavis: Poola on Eesti julgeolekus üks võtmeriike

Euroopa Liidu teemadel kõneledes tõdeti ühiselt, et Euroopa Liit on tugev just rahvusriikide liiduna ning liikmesriikidel peab olema maksimaalne kontroll rändeküsimustes.

Kohtumisel arutasid välisministrid ka idapartnerluse tuleviku üle. Ministrid kinnitasid, et idapartnerlus on mõlemale riigile väga oluline, kuid palju on veel teha. «Vajame uut visiooni ja suunda, kuidas idapartnerluse teemal pärast 2020. aastat jätkata, kui lõppeb kolm aastat tagasi vastu võetud teekaardi kehtivus,» nentis Reinsalu. «Poola on üles näidanud head liidrirolli ning Eesti ülesanne on avaldada toetust ja kaasata ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike, et idapartneritel oleks selge rada ees, mille abil Euroopasse tüürida,» lisas ta.