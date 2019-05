Suursaadik: Vene sõdurid aitavad Venezuelal USA rünnakuks valmistuda

Washingtoni otsus Guaidó'd tunnustada seadis USA kokkupõrkekursile Venemaaga ning Ühendriikide president Donald Trump on kutsunud Moskvat Lõuna-Ameerika riigist «jalga laskma».

«Veneuzela valitsus on olnud rahutu ootusärevuse seisundis, sest USA on korduvalt ähvardanud riigi vastu jõudu kasutada,» ütles Vene suursaadik Vladimir Zajemski Moskvas usutluses AFP-le.

«Nendes tingimustes peavad nad olema kindlad, et relvad, mis neil on, on töökorras,» sõnas ta.