Trumpi volitust Barrile luureinfot üle vaadata on tabanud kriitika

President on põhjendanud otsust sellega, et justiitsminister William Barr vajab ühepoolseid volitusi salastatuse märkme mahavõtmiseks mis tahes ülisalajaselt materjalilt, et selgitada välja, missugustel asjaoludel alustasid USA õiguskaitseasutused 2016. aastal juurdlust Trumpi kampaaniameeskonna võimaliku kokkumängu suhtes Venemaaga.

Barril «õnnestub näha, kuidas see pettus või nõiajaht alguse sai ja miks see juhtus», ütles Trump. «See oli riigipöördekatse või katse võtta maha USA presidenti. Kellegi teisega ei tohiks seda kunagi juhtuda, mistõttu on see väga tähtis.»

Poliitikud ja endised luurekogukonna liidrid leiavad, et Trump ja Barr ähvardavad paljastada USA Venemaad puudutavate saladuste kõige kaitstumaid allikaid poliitilise rünnaku nimel seadusliku juurdluse vastu, mis tõi päevavalgele tõsise ohu Ühendriikidele.

Neljapäeva hilisõhtul väljastatud määrus annab kõigile luurekogukonna osadele, teiste seas Luure Keskagentuurile (CIA) ja Riiklikule Julgeolekuagentuurile (NSA) suunise toetada Barri tema ettevõtmises vaadata üle see, mida ta peab Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja teiste julgeolekuasutuste sobimatuks «luuramiseks» Trumpi järele.

Samuti annab määrus Barrile volitused pääseda ligi ja eemaldada salastatuse alt iga infokild, mida ta peab vajalikuks. See võib ulatuda ülisalajaste materjalideni, mida USA luurejuhid kasutasid alusena oma järeldusteks, et Vene president Vladimir Putin juhtis kooskõlastatud jõupingutust Ühendriikide 2016. aasta presidendivalimiste kallutamiseks Trumpi kasuks.

Sama informatsioon viis ka eriprokurör Robert Mueller juurdluseni Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa võimaliku kokkumängu suhtes. Muelleri aprillis avaldatud uurimisraport toob välja arvukalt võimaliku kokkumängu episoode, kuid ei liigita ühtegi neist kriminaalkuriteoks.

Kriitikute sõnul kasutavad Trump ja tema üheks vankumatumaks kaitsjaks muutunud Barr luureandmeid rahva lollitamiseks poliitilistel põhjustel.

«President on andnud ulatuslikud salastatuse alt vabastamise volitused justiitsministrile, kes on juba näidanud, et tal ei ole mingit probleemi informatsiooni valikulise avaldamisega ameerika rahva eksitamiseks,» ütles senati luurekomitee kõrge demokraat Mark Warner.

«Inimesed riskivad oma eluga, et koguda luureandmeid, mida president Trump ja justiitsminister Barr nii innukalt politiseerida tahavad,» lausus ta.

Endine CIA asedirektor John McLaughlin kutsus kongressi Trumpi ja Barri püüdlusi nurjama. «Barrile salastatuse märkme mahavõtmise volituste andmine selle juurdluse jaoks on tõeliselt halb idee. Agentuurid võivad teha koostööd, kuid peavad säilitama oma õigusliku vastutuse kaitsta allikaid,» kirjutas ta.

Trumpi valitsuse luurekoordinaator (DNI) Dan Coats tegi hoolikalt sõnastatud avalduses selgeks, et Barr ei tohiks Ühendriikide saladustega hoolimatult ümber käia.

«Ma olen kindel, et justiitsminister teeb luurekogukonnaga koostööd juurdunud standardite alusel, et kaitsta väga tundlikku salastatud teavet, mis asetaks avalikustamise korral ohtu meie riikliku julgeoleku,» ütles Coats.

Barr on jahmatanud USA õiguskaitse- ja luureametnikke sellega, et on seadnud kahtluse alla juurdluse põhjendatuse Venemaa valimistesse sekkumise suhtes.

Endine CIA ohvitser Evan McMullin hoiatas, et presidendi samm «on tõeliselt ohtlik võimu kuritarvitamine».

«Barr kavatseb valikuliselt avaldada tundlikku informatsiooni, nagu ta tegi Muelleri raportiga, et levitada Trumpile soodsat narratiivi ja pärssida luurekogukonna võimet koguda välisohtude kohta luureandmeid,» sõnas ta.

Mueller ei võta aprillis kärbitud kujul avaldatud 448-leheküljelises uurimisraportis seisukohta, kas Trump takistas õigusemõistmist, kuid toob välja kümme episoodi, kuidas Trump üritas korduvalt Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse uurinud juurdlust enda kontrolli alla saada ning Muellerit ametist välja puksida.

Barr andis lõppraportit avalikkusele kokku võttes mõista, et Mueller kokkumängu ei leidnud.