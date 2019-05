Paet väliskaubanduse ministri kavatsustest: sel juhul pole sellisel ametikohal mingit mõtet

«Sel juhul pole sellisel ametikohal mingit mõtet,» kommenteeris Paet Postimehele Kingo kavatsusi. Reformierakondlase arvates näitab selline otsus, et väliskaubanduse ministri ülesannetest pole aru saadud ja sellisel juhul on sellise ministrikoha hoidmine täiesti mõttetu ja pigem isegi kahjulik. «Kurb.»

Kingo sõnas eile Postimehele, et plaanib ministrina reisida võimalikult vähe. «Mul on plaanis reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerin väliskülastused teistele,» ütles ta.

Samuti kavatseb Kingo peatsel ministrite tasemel kohtumisel Kanadas suhelda kõigiga eesti keeles. «Suhtlen läbi tõlgi. See on minu jaoks reegel, et eesti keeles räägime. Ma olen selle ära otsustanud. Väga paljud riigid suhtlevadki oma keeles ja see sobib meie erakonna vaadetega, et eesti keeles kõnet pidada,» põhjendas ta.

Kingo kinnitas, et kuigi ta pole inglise keelt kunagi koolis õppinud, siis tõlgi kasutamine ei tulene tema puudulikust keeleoskusest. «See on minu otsus, ma ei saa öelda, et olen inglise filoloog, aga see on normaalne, et iga inimene räägib oma keeles,» ütles ta.