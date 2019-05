Ramaphosa vannutati LAV-i presidendiks

ANC on olnud riigis võimul alates apartheidi lõpust 25 aasta eest.

Zumat ei olnud Ramaphosa ametisseastumise tseremoonial näha. Ta on kinnitanud, et ei teinud midagi valesti ja talle esitatud süüdistused on poliitiliste motiividega. Zuma liitlased ANC juhtkonnas võivad osutuda Ramaphosale takistuseks reformide läbiviimisel.