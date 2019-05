Mart Raudsaar: jutt sõnavabaduse kriisist on natuke liialdatud

«Sellega ei ole probleemi, et keegi ei saaks midagi öelda, mida ta asjadest arvab,» ütles Mart Raudsaar.

Probleem on pigem sellega, et sõnad kipuvad devalveeruma.

«Me räägime ja kasutame liiga tihti suuri sõnu. Ja kui me millestki liiga palju räägime, siis ühel hetkel, kui tõesti häda on käes, jääb sõnadest puudu,» ütles Raudsaar.

«Kui hakkavad tulema ettekirjutused, sealhulgas ka Rahvusringhäälingule,» ütles ta. «Meil on ju toimetus sõltumatu, autonoomne. Keegi ei saa ette-kirjutada mida toimetus peab tegema, mida ta peab kajastama, milliseid ajakirjanikke ta peab lahti laskma. Seda ei saa keegi ette öelda.»

Tegevusse asuks ta juhul, kui tulevad seadused, millega reguleeritakse ajakirjanike tegevust. Näiteks määratakse, kes on ajakirjanik, kes on hea, kes halb ajakirjanik. Sellist asja ei saa Raudsaare hinnangul seadusega mingil juhul ette kirjutada. «See oleks mitte ainult pressivabaduse lõpp, vaid ka demokraatia lõpp,» rõhutas ta. «Eneseregulatsioon peab toimuma (meedia)organisatsioonide sees. Kuid samal ajal peaksid ajakirjandusorganisatsioonid ka üksteist kontrollima. Mistõttu ongi ju väga hea, et Eestis ongi erinevad meediamajad.»