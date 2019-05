Venezuela poliitiliste jõudude kõnelused jätkuvad Norras

Norra kinnitas reedel, et on vahendaja püüdlustes leida lahendust Venezuela poliitilisele kriisile.

Venezuela opositsiooniliider Juan Guaidó ütles neljapäeval, et saatis oma esindajad Oslosse, kuid eitas kõnelusi president Nicolás Maduro valitsusega.

End ajutiseks presidendiks kuulutanud opositsioonijuhi ja rahvusassamblee esimehe Guaidó ning sotsialistist presidendi Maduro võimuvõitlus on kestnud juba kuid.

Maduro ei ole kohtumisi kinnitanud, kuid on öelnud, et kommunikatsiooniminister Jorge Rodríguez on "ühes Euroopa riigis väga tähtsal rahumissioonil" ja naaseb peatselt.