Iraagis määrati kolmele prantslasele IS-i kuulumise eest surmanuhtlus

IS-i vastased relvajõud tabasid prantslased Kevin Gonot', Léonard Lopeze and Salim Machou Süürias. Nad toimetati Iraaki ning on esimesed prantslastest IS-i liikmed, kes on saanud Iraagis surmanuhtluse.

Neil on otsuse edasikaebamiseks aega 30 päeva.

Iraak on võtnud vahi alla tuhandeid Süürias vangilangenud pühasõdalasi, kelle USA toetusega kurdi-araabia relvarühmitus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on viimastel kuudel riigile üle andnud.

Pühapäeval surma mõistetud kolmik kuulus 13 Prantsuse kodaniku hulka, kes tabati SDF-i viimase pealetungi ajal Ida-Süürias ja anti Iraagile üle veebruaris kahtlustatuna IS-i kardetud välisvõitlejate väeossa kuulumises.

Neist üks pääses hiljem vabadusse, sest selgus, et ta reisis Süüriasse IS-i represseeritud jeziidide usuvähemuse toetamiseks. Ülejäänud 12 anti Iraagi terrorismivastase seaduse alusel kohtu alla. Seadus näeb ette võimalust karistada surmanuhtlusega igaüht, kes mõistetakse süüdi «terrorirühmitusega» liitumises isegi juhul, kui ta ei osalenud lahingutegevuses.

IS-i ridades võidelnud Gonot´ langes Süürias vangi koos oma ema, naise ja poolvennaga ning Prantsuse kohus on talle juba määranud üheksa-aastase vanglakaristuse, selgus Prantsuse analüüsifirma Terrorismianalüüsi Keskus (Center for the Analysis of Terrorism) andmetest.

Machou kuulus USA ametnike andmeil kurikuulsasse Tariq ibn Ziyad´i brigaadi, «Euroopa terroristidest välisvõitlejate rakukesse», mis korraldas rünnakuid Iraagis ja Süürias ja kavandas rünnakuid ka Pariisis ja Brüsselis.

Lopez reisis koos oma naise ja kahe lapsega IS-i käes olnud Mosulisse Iraagis enne sealt edasi Süüriasse suundumist, ütlesid Prantsuse uurijad.

Iraagi kohtusüsteem teatas varem mais, et on alates 2018. aasta algusest andnud kohtu alla ja määranud karistuse rohkem kui 500 IS-i välisvõitlejale.

Iraagi kohtud on määranud paljudele neist eluaegse vanglakaristuse või surmanuhtluse, kuid ühtegi IS-i välisvõitlejat riigis seni hukatud ei ole.

Inimõigusorganisatsioonid on kohtuprotsesse IS-i välisvõitlejate üle kritiseerinud, väites, et need toetuvad sageli piinamise teel saadud tõenditele.