Video: vaata, millist pahandust Vene purjelaev Hamburgis tegi

Eesti välisluureamet on seisukohal, et Venemaa kasutab oma õppepurjelaevu muu hulgas ka mõjutustegevuseks.

Mir on kolmemastiline Gdanskis (Poolas) 1987. aastal ehitatud purjeõppelaev, mille kodusadamaks on Peterburi. Laeva peamasti kõrguseks on 52 meetrit ja purjede kogupind üle 2700 ruutmeetri. Laev on koduks ja töökohaks 55 meeskonnaliikmele ja 140 kadetile.