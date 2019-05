Haiglate liit: uus surmatõendite väljastamise süsteem tekitab segadust

Haiglate liit kirjutas sotsiaalministeeriumile, et perekonnaseisuametitelt on ära võetud õigus omastele surmatõendeid väljastada, kuigi seadus seda selgelt lubab.

EHL leiab, et on mõistlik, et tervishoiuteenuse osutajatele on antud võimalus surmatõendeid väljastada, aga EHL jääb endiselt seisukohale, et perekonnaseisuametnikele peab jääma samuti võimalus esmast surmatõendit väljastada, kui selleks vajadus on ja kui omaksed seda perekonnaseisuametist küsivad.