Prantsuse politsei vahistas Lyoni plahvatuses kahtlustatavad

Lyoni linnapea ja endine siseminister Gerard Collomb ütles, et üks kahtlusalustest on IT-tudeng, kes peeti kinni bussist välja astudes. «See on kergendus kõigile Lyoni elanikele. Usun, et see juhtum on lahendatud,» ütles Collomb teleusutluses. «Kui tegemist oli võrgustikuga, siis on see tuvastatud.»